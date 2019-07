Le nouveau président du Parlement européen rend hommage aux victimes du terrorisme

David Sassoli, le nouveau président du Parlement européen a rendu hommage aux victimes des attentats de Bruxelles ce vendredi. A l'occasion de sa première sortie officielle depuis son élection mercredi, l'ancien journaliste et député socialiste européen a déposé une gerbe de fleurs blanches devant le mur du souvenir, à la station de métro Maelbeek. "C’est un premier geste symbolique pour tous les martyrs, pour toutes les victimes du terrorisme. On ne doit pas les oublier. On doit toujours être déterminés contre la violence et le terrorisme. Pour moi, c’est un jour particulier", a déclaré David Sassoli à la presse.

Revenant sur son élection à la tête du parlement, et à la question de savoir s’il avait le sentiment d’avoir reçu un large soutien de toutes les familles politiques, David Sassoli a simplement répondu : "le vote obtenu en est la démonstration". Et d’ajouter que Bruxelles était désormais sa ville.

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/first-public-act-of-the-president-of-the-ep-david-sassoli-tribute-to-the-victims-of-terrorism-in-europe-maalbeek-metro-station-brussels_I175641-V_v