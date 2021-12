Le nouveau bilan du typhon Rai aux Philippines fait état de 405 décès

Le nouveau bilan mortel du typhon Rai, le plus puissant à avoir frappé les Philippines cette année, fait état de 405 décès alors que 82 victimes sont toujours portées disparues, a annoncé vendredi l'agence nationale en charge de la gestion des catastrophes.

Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par le typhon, qui s'est abattu sur les provinces du sud et du centre de l'archipel juste une semaine avant Noël.

Le phénomène météorologique a rasé des communautés entières et causé des pannes d'électricité et de communication, arraché des arbres et causé l'effondrement d'infrastructures.

Sur les 405 décès, 96 sont à déplorer dans la province centrale de Bohol, 66 dans la province voisine Negros Oriental, 50 dans la province de Negros Occidental et 58 dans la province de Cebu.

Ceux qui ont péri se sont noyés dans des inondations éclairs ou des cours d'eau inondés, ont été ensevelis dans des coulées de boue ou frappés par des arbres ou structures effondrées.

Les dégâts dans l'agriculture, l'immobilier et l'infrastructure sont estimés à plus de 23,42 milliards de pesos (413 millions d'euros).

Le président Rodrigo Duterte a déclaré l'état de calamité dans les régions touchées pour accélérer les opérations de secours et de reconstruction.

L'électricité a désormais été rétablie dans 205 des 284 zones qui en avaient été privées, mais 165 de 244 zones connaissent toujours des problèmes de communication.

Seuls deux aéroports sur les sept endommagés n'ont pas encore été rendus opérationnels.

Les Philippines sont balayées par une vingtaine de cyclones tropicaux par an.