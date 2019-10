Le Nord de la Syrie est hors de contrôle

Scènes de joie dans les rues d'Al-Hasakah (Syrie), après l'accord entre l'armée syrienne et les... Images Agence syrienne SANA. Les Kurdes syriens ont annoncé dimanche soir avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne près de la frontière turque, au cinquième jour de l'offensive d'Ankara contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Afin de faire face à l'agression turque et empêcher qu'elle ne se poursuive, nous sommes parvenus à un accord avec le gouvernement syrien pour que l'armée se déploie le long de la frontière turco-syrienne dans le but de soutenir les Forces démocratiques syriennes", a annoncé dans un communiqué l'administration kurde.

Un revirement majeur dans la guerre

Cet accord, les Kurdes l’ont conclu à un moment précis, celui où le retrait des forces américaines présentes à leur côté a commencé. Et personne, à ce stade ne peut prédire ce que ce changement majeur dans les alliances va engendrer exactement. Mais un affrontement direct entre les armées turque et syrienne n’est plus impossible. Selon certains journalistes sur place, l’armée turque semble s’avancer beaucoup plus loin en territoire syrien que les 30 kilomètres initialement annoncés. Ce qui ne restera évidemment pas sans réponse de la part des troupes de Bashar El Assad. La plupart des soldats syriens sont arrivés dans le Nord de la province de Raqqa à bord de bus et de pick up équipés d’artillerie lourde. C’est bien l’annonce du retrait des soldats américains encore présents sur cette zone qui a abouti à cet accord. Acculés, les Kurdes sont allés chercher ailleurs l’appui que le président Trump venait de leur retirer. Plus globalement, avec ce revirement majeur, c’est toute l’influence américaine dans la zone qui s’estompe encore un peu au profit de celle de Bashar El Assad et de celui qui le soutient sans relâche depuis le début, Vladimir Poutine.