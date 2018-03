Le Nobel de la Paix ICAN dénonce le bond des investissements dans l'armement nucléaire

Les tensions dans le monde ont fait bondir les investissements dans la production d'armes atomiques d'environ 81 milliards de dollars l'an dernier, ont révélé mercredi des militants antinucléaires, demandant aux investisseurs de boycotter les sociétés qui approvisionnent les arsenaux nucléaires.

"Si vous vous demandez qui bénéficie de la menace de guerre nucléaire formulée par (le président américain) Donald Trump, ce rapport a la réponse", a affirmé Beatrice Fihn, responsable de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), prix Nobel de la Paix 2017.

Croissance massive des investissements

Dans un rapport, ICAN et un autre groupe antinucléaire, PAX, dénoncent une "croissance massive" des investissements dans les 20 premières sociétés impliquées dans la production de composants clés pour les arsenaux nucléaires de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Inde et des Etats-Unis. Le rapport, intitulé "Ne misez pas sur la bombe", affirme qu'au total 525 milliards de dollars (422 milliards d'euros) ont été mis à la disposition de ces sociétés, une hausse de 81 milliards de dollars par rapport à 2016.

Parmi les 20 plus grosses sociétés ayant bénéficié de ce boom figurent, selon le rapport, Lockheed Martin, Boeing, Airbus et BAE Systems. D'autres sociétés sont citées dans le rapport: Honeywell International, Northrop Grumman, General Dynamics, Aecom, BWX Technologies, Huntington Ingalls Industries et Jacobs Engineering.