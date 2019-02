Le Nigeria reporte l'élection présidentielle d'une semaine

La Commission nationale électorale indépendante du Nigeria (INEC) a décidé de repousser d'une semaine les élections générales (présidentielle et législatives prévues samedi, arguant de problèmes logistiques à l'issue d'une réunion en urgence dans la nuit de vendredi à samedi.

"Pour pouvoir garantir la tenue d'élections libres, justes et crédibles, organiser le scrutin comme il était convenu n'est plus possible", a déclaré à la presse Mahmood Yakubu, président de l'INEC, annonçant, à quelques heures à peine de l'ouverture prévue des bureaux de vote, que la présidentielle et les législatives se déroulaient le 23 février.