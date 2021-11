Le Nagorny Karabagh toujours au centre des tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : un conflit vieux de plusieurs décennies

La guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pourrait-elle reprendre ? Ce mardi, les accrochages les plus graves ont eu lieu depuis la fin du conflit de 2020. Les plus meurtriers aussi : 25 morts ou disparus du côté arménien, 7 tués chez les militaires azerbaïdjanais, des blessés aussi et 13 prisonniers arméniens capturés par l’Azerbaïdjan. Les forces arméniennes ont reculé, cédant deux positions militaires. L’Azerbaïdjan rejette la responsabilité des derniers combats sur l’Arménie, l’accusant d’avoir attaqué des positions dans les districts de Kalbajar et de Latchine, à l’ouest du Karabakh. Ces districts avaient été rétrocédés par Erevan à Bakou l’année passée après trois décennies dans le giron arménien. Depuis le cessez-le-feu de novembre 2020, les incidents et les épisodes tendus se sont succédé, mais cette fois l’affrontement est direct, violent. L’escalade se poursuit depuis quelques semaines. Malgré la présence depuis un an de 2000 soldats des forces de maintien de la paix russes.

Une guerre gagnée par l’Arménie, une autre par l’Azerbaïdjan

Le conflit de 2020 portait sur le sort l’enclave séparatiste du Nagorny-Karabagh. Peuplée très majoritairement d’Arméniens, cette région montagneuse compte près de 150.000 habitants. Les combats avaient débuté le 27 septembre 2020 et avaient duré six semaines.

L’Arménie, chrétienne, est traditionnellement alliée à la Russie. L’Azerbaïdjan, riche de ses hydrocarbures, musulman chiite et turcophone, fait alliance avec la Turquie.

►►► À lire aussi : Pourquoi la guerre a-t-elle repris au Haut Karabakh ? Les sources du conflit

Le conflit de l’an dernier a fait plus de 6500 morts. L’Arménie a été contrainte de céder à l’Azerbaïdjan plusieurs régions formant un glacis autour du Nagorny-Karabagh (appelé aussi Haut-Karabagh, nagorny signifiant "haut" ou "montagneux" en russe ou Artsakh par les Arméniens). Les Arméniens perdent environ deux tiers des territoires qu’ils contrôlaient. Un unique corridor, à Latchin, contrôlé par les Russes, rattache encore l’enclave à l’Arménie.