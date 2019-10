Le Moulin Rouge à Paris célèbre son 130e anniversaire avec un show de French Cancan

À l’occasion de son 130e anniversaire, le Moulin Rouge a organisé ce dimanche soir, un show au rythme endiablé de sa marque de fabrique, le French Cancan. Une démonstration jouée en plein air dans la Place Blanche dans le 18e arrondissement de Paris.

Projeté sur sa façade, un spectacle son et lumière a permis au public de revivre les 130 ans du célèbre cabaret de revue parisien. Un spectacle fait d’images exclusives, un véritable voyage à travers l’histoire, de l’ouverture du Moulin Rouge en 1889 à sa revue actuelle Féérie.

Couleurs rouges, bleues, et blanches, du drapeau français, ont dessiné les feux d’artifice qui ont inauguré le spectacle. Ensuite, les jupons et les froufrous de 60 artistes de "Doriss Girls et Boys" du nom de Miss Doris, la chorégraphe historique du Moulin Rouge, ont virevolté devant la façade du moulin aux ailes toujours animées en couleur rouge au cœur du quartier Pigalle.

French Cancan, symbole du Moulin Rouge

Le Moulin Rouge rajoute à son agenda de festivités, un spectacle de 60 danseuses accueillies pour un French Cancan, pour célébrer ses 130 ans.

"J’aime l’adrénaline de la scène. Le Moulin est un lieu magique où je vis ma passion, déclare Olga Khokhlova, une danseuse de l’ex-Kazakhstan soviétique. Quand je suis sur scène, je sais que je suis l’héritier de danseurs célèbres qui ont construit le Moulin Rouge pendant 130 ans."

"Le French Cancan, cela ne s’apprend pas en danse classique, c’est très acrobatique", assure Mégane, une des plus jeunes danseuses de la troupe du Moulin Rouge, au journal le Monde. Ce rythme de danse reste la marque de fabrique de ce monument, niché à la place Blanche à Paris, immortalisé dans le film de Jean Renoir French Cancan (1955).

Des danseuses du cabaret sont restées célèbres dans l’histoire. La Goulue, la Môme Fromage, Nini Pattes en l’air et Mistinguett, les danseuses ont fasciné Toulouse-Lautrec. C’est dans leurs pas qu’aujourd’hui les danseuses de la troupe du Moulin Rouge, amusent les foules avec des attractions inspirées du cirque, des concerts-bals ou alors des défilés.

Un public fasciné par le spectacle

Lors du spectacle qui a eu lieu hier, il y avait tant de touristes que d’habitants qui sont venus assister en nombre à peu près égal. Yiftah Bar-Akiva, un Israélien qui vit à Paris depuis 11ans, sirotait du champagne avec des amis qui étaient aussi venus pour la fête. "C’est aussi mythique que la Tour Eiffel, c’est comme un morceau d’histoire de la Belle Epoque", a-t-il déclaré au micro de France 24.

Quant à Joanna Cavarzan, a fait le trajet de son domicile près de la ville de Chartres, pas loin de Paris, avec un ami canadien. "Je ne suis jamais allée à l’intérieur et j’espérais voir un peu comment c’était", a déclaré Cavarzan.

Le Moulin Rouge, un grand chapitre dans l’histoire de Paris

Inauguré le 6 octobre 1889, à 20 heures précis, et immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge accueille 600.000 spectateurs par an, à raison de deux représentations chaque soir, 365 jours par an, et emploi 450 employés.

Les shows au Moulin Rouge restent fidèles aux traditions établies lors de la fondation du cabaret le 6 octobre 1889, lorsque les femmes qui lavent le linge le jour se transforment en danseuses la nuit.

D’après le Monde, le Moulin Rouge est resté intégralement familial depuis le milieu des années 1950, contrairement à ses concurrents parisiens comme le Lido, le Paradis latin ou le Crazy Horse aux mains de l’homme d’affaires belge Philippe Lhomme.

Le cabaret est devenu aujourd’hui un symbole de la culture populaire, non seulement avec le film à succès de Baz Luhrmann en 2001, mais même avant cela en 1952 avec la version de John Huston mettant en vedette Zsa Zsa Gabor.

Chaque soir, 60 artistes de 40 pays différents dansent à travers le spectacle “Feerie”, la revue qui constitue désormais le pilier du répertoire du Moulin Rouge.

À l’occasion du 125e anniversaire du Moulin Rouge, en 2014, deux militantes du groupe féministe Femen avaient grimpé sur le toit du théâtre et avaient crié que les corps des femmes ne devaient pas être à vendre.