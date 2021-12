Le monde se prépare à un deuxième Noël de pandémie

Des milliards de personnes à travers le monde s'apprêtent à célébrer un Noël assombri par l'explosion du variant Omicron, entraînant de nombreuses restrictions à l'heure des réunions de familles. De Sydney à Séville, la flambée des infections au Covid-19 a jeté un froid sur les projets festifs, pour la deuxième année consécutive.

Un deuxième Noël sans pèlerins à Bethléem

Après un confinement presque total l'an dernier, Israël a de nouveau fermé ses frontières. Manque à gagner conséquent pour le secteur hôtelier de Bethléem, où les touristes affluent chaque année vers la basilique de la Nativité, lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne. Comme en 2020, la messe de minuit y sera réservée à un petit cercle de fidèles, sur invitation seulement.

A Rome, des milliers des personnes sont attendues pour la traditionnelle messe de Noël présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Les fidèles n'étaient que 200 autorisés à y assister l'an dernier. L’Italie a pour rappel de nouveau imposé le port du masque en extérieur, comme la Grèce et l’Espagne où le couvre-feu a été réintroduit en Catalogne.

Un certificat de vaccination aux pieds du sapin en Grande-Bretagne

Alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens a franchi la barre des 100 000 en Grande-Bretagne, Boris Johnson a exhorté ses compatriotes à se faire vacciner dans son message de Noël. Pour Noël, "il y a toujours quelque chose de merveilleux que vous pouvez donner à votre famille et au pays tout entier... c'est de se faire vacciner, que ce soit votre premier, votre deuxième ou votre rappel", y déclare le Premier ministre britannique.

Après l'espoir de libertés retrouvées grâce à la vaccination, l'apparition du variant très contagieux Omicron a assombri l'ambiance dans les foyers et la lassitude se fait sentir à travers le monde. Comme chez cette Parisienne de 35 ans, Dominique, croisée par nos confrères de l’AFP près des Champs-Elysées privés de leurs festivités de fin d’année : "Il y a une fatigue morale. Mais que peut-on y faire ? On en a marre. L'an dernier, on pensait en voir le bout, mais là on se dit que plein d'autres variants peuvent arriver".

109 millions d'Américains en déplacement

Ailleurs, les Pays-Bas s’apprêtent à vivre un deuxième Noël confinés et New-York a dû restreindre sa traditionnelle fête du Nouvel An à Times Square où le masque redeviendra obligatoire, alors que tous les spectacles de Noël de Broadway ont été annulés.

Cela dit, les rassemblements seront généralement plus aisés que l'an dernier. Des millions d'Américains traverseront ainsi leur pays pour passer ces fêtes en famille, même si la vague d'Omicron dépasse déjà le pic du variant Delta et que les hôpitaux manquent de lits. Selon l'American Automobile Association, plus de 109 millions de personnes devaient quitter leur région par avion, train ou en voiture entre le 23 décembre et le 2 janvier, soit 34% de plus que l'an dernier. Il faut dite que le président Joe Biden avait incité ses compatriotes mardi à ne "pas paniquer" et à fêter Noël avec leurs proches comme prévu, grâce aux tests et vaccins, repartis à la hausse dans le pays.

La plupart des Australiens peuvent eux de nouveau voyager à l'intérieur du pays, pour la première fois depuis le début de la pandémie, renforçant l'esprit de Noël dans un pays qui connaît pourtant un nombre record de contaminations.

Pas de restrictions pour la tournée du Père Noël

Les restrictions de part le monde n'empêcheront toutefois pas le traîneau du Père Noël de parcourir le globe, l'espace aérien canadien lui ayant été ouvert, après présentation d'un certificat de vaccination et d'un test Covid négatif. C'est ce qu'a assuré le ministre des Transports à Ottawa, donnant un feu vert à l'équipage, même au renne Rudolph dont "le nez brillait de mille feux mais dont on s'est assuré qu'il n'avait aucun symptôme de Covid-19 avant de décoller".

Même prévenance du côté australien: "nos contrôleurs aériens guideront le Père Noël en toute sécurité dans l'espace aérien australien, en utilisant notre technologie de surveillance pour le suivre deux fois par seconde", a déclaré l'Autorité de sécurité aérienne. "Il est autorisé à voler à 500 pieds pour pouvoir frôler les toits et livrer ses cadeaux rapidement et discrètement. Après tout, son traîneau magique n'est pas un avion ordinaire". Et la magie de Noël reste de mise, par temps de pandémie aussi.