Le monde passe en 2022 : la nuit du Nouvel An (et ses préparatifs) en images

L’an 2022 a débuté dans l’océan Pacifique : les îles Samoa, Tonga et Kiribati ont passé le cap de l’an neuf alors qu’il était 11 heures du matin à Bruxelles.

Le monde entier accueille 2022 ce soir. Certains ont d’ailleurs célébré l’An neuf avant nous. Mais de Sydney à New-York, les célébrations du Nouvel An ont de nouveau été adaptées à la pandémie.

© Getty Images

Ensuite, c’est en Australie que le passage à 2022 a été célébré avec les traditionnels feux d’artifice de Sydney.

La Ville aime tellement les feux d’artifice qu'elle en proposait deux cette année : un traditionnel programmé pour le passage de l’An et un second à 21 heures pour que les familles et les enfants puissent aussi en profiter.

Il faut dire que le feu d’artifice du Nouvel An de Sydney est l’un des premiers à avoir lieu sur la planète. Et c’est aussi l’un des plus spectaculaires. Certains spectateurs viennent donc de loin pour admirer le spectacle.