Le mois de Ramadan met la mobilisation à l'épreuve en Algérie

"Ce que je crains, c’est que le régime se régénère, sous une autre forme." - © RYAD KRAMDI - AFP

Après les arrestations d'hommes d’affaires, le 5 mai, Said Bouteflika, le frère de l’ancien président, Athmane Tartag et Mohamed Médiène, deux anciens hauts responsables des services de renseignement, ont été auditionnés par le tribunal militaire de Blida, et placés en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’Etat ».

« Des règlements de compte »

Jeudi 9 mai, Louisa Hanoune, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) a, elle aussi, été auditionnée par le tribunal militaire avant d’être incarcérée. Son parti a dénoncé dans un communiqué « un acte de criminalisation de l’action politique indépendante » et « une mesure contre le peuple algérien et sa mobilisation révolutionnaire entamée depuis le 22 février ».

Plusieurs acteurs de la société civile se sont inquiétés de cette arrestation, estimant qu’il s’agissait d’une preuve de la volonté du système politique de se maintenir. La ligue de défense des droits de l’Homme a appelé à « maintenir la mobilisation ».

« Toutes ces arrestations, j’estime que ce sont des règlements de compte, déclare Safia, jeune fonctionnaire. Nous souhaitons un vrai changement. Ce que je crains, c’est que le régime se régénère, sous une autre forme. Il faut continuer à se mobiliser, mais c’est certain : les gens sont fatigués. »