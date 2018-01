Le moine confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès témoigne

C'était un nouveau rebondissement dans un dossier qui n'est toujours pas élucidé. Le 9 janvier dernier, les enquêteurs français s'étaient rendus dans un monastère de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Ils étaient à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès, le principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes. Les forces de l'ordre ont quitté les lieux sans retrouver de suspect.

La police avait reçu un témoignage indiquant que Xavier Dupont de Ligonnès avait été aperçu dans le monastère. L'homme visé par les témoignages était en fait le frère Jean-Marie Joseph, un des moines de cette communauté installée dans le sud de la France.

Le moine a raconté les circonstances de sa rencontre avec les enquêteurs à nos confrères de LCI. "Nous étions alors quatre frères dans la chapelle et quatre fidèles, détaille-t-il. Puis il y avait ces deux hommes assis sur un banc au fond de la salle, que nous n’avions pas vu au départ et pour lesquels j’ai demandé deux hosties supplémentaires. Au final, ils n’ont pas communié, c’était des policiers."

Je ne lui ressemble pas du tout

Il faudra attendre la fin de l'office pour que les policiers entrent en action. "Une des personnes présentes m’a montré sa plaque. Puis s’est présentée comme étant de la police judiciaire, mandatée pour visiter le monastère dans le cadre de l’affaire Dupont de Ligonnès. J’ai très vite compris qu’il fallait que je les laisse rentrer", commente encore le religieux. S'ensuit une fouille du monastère.

Mais les enquêteurs s'intéressent surtout au frère Jean-Marie : "J’ai appris par la suite que les fidèles qui avaient alerté les forces de l’ordre avaient cru reconnaître Xavier Dupont de Ligonnès dans un moine… Et c’est moi, d’après les policiers, que l’on a pris pour ce monsieur, ajoute le moine au micro de LCI. Je suis tombé des nues".

Il explique au passage que, s'il a plus ou moins la même taille et le même âge que le suspect, il ne "lui ressemble pas du tout". Et de conclure sur cet épisode : "Je trouve que c’est beaucoup d’argent dépensé pour rien". Au total, une vingtaine de policiers ont été mobilisés pour cette opération.