Le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti convoqué pour une mise en examen dans une enquête de soupçons de prise illégale d’intérêts

Le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti est convoqué le 16 juillet à la Cour de justice de la République française (CJR) pour une mise en examen dans l’enquête qu’elle mène sur des soupçons de "prise illégale d’intérêts", a indiqué à l’AFP lundi une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Selon cette source, la convocation a été remise au garde des Sceaux jeudi dernier en marge de la perquisition menée au ministère de la Justice dans le cadre de cette enquête, dans laquelle il est soupçonné d’avoir profité de ses fonctions de ministre pour intervenir dans des dossiers où il était auparavant avocat.

Perquisitions

Une longue perquisition a eu lieu ce jeudi 2 juillet dans les bureaux du ministère français de la Justice. Eric Dupond-Moretti est soupçonné d’avoir profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour intervenir dans des dossiers pour lesquels il était auparavant avocat.

"J’ai suivi les recommandations de mon administration ", s’est-il défendu dans le JDD. Après son entrée en fonction, le ministre a saisi l’inspection générale des services pour demander une enquête administrative à l’encontre de trois magistrats du Parquet national financier (PNF) au sujet de l’affaire dite "des fadettes".

Le PNF avait été mis en cause pour avoir épluché les relevés téléphoniques détaillés d’avocats, dont Eric Dupond-Moretti, dans le cadre d’une enquête visant à identifier une possible taupe ayant informé Nicolas Sarkozy et son conseil qu’ils étaient sur écoute dans un dossier de corruption.

Eric Dupond-Moretii avait déposé une plainte pour "atteinte à la vie privée", avant de la retirer le soir de sa nomination comme ministre.

Les investigations de la CJR concernent aussi une enquête administrative lancée par M. Dupond-Moretti visant cette fois l’ancien juge d’instruction Edouard Levrault, le ministre ayant été l’avocat d’un policier monégasque mis en examen par ce magistrat.

L’association Anticor puis les deux principaux syndicats de magistrats, l’USM et le Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche) ont déposé plainte à l’automne devant la CJR. Depuis, le ministre a été écarté du suivi de ses anciennes affaires, désormais sous le contrôle de Matignon.