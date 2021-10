Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer s'attaque au "wokisme" et la "cancel culture": c'est quoi, woke?

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a lancé, mercredi 13 octobre, un "observatoire républicain chargé de lutter contre le wokisme" et la "cancel culture".

Mais qu'est-ce que c'est que le wokisme?

Comme l'explique cet article de la RTBF sur la naissance du terme "woke" et celui de cancel culture, ce mouvement provient des campus américains et reflète un état d’esprit militant pour la protection des minorités. Cet état d’esprit s’est répandu en Europe et a pour but de lutter contre les injustices et les inégalités.

Le terme woke ("éveillé") aurait pris de l’ampleur aux Etats-Unis dans les années 2010. Le "wokisme" est par extension un état d’éveil face à l’injustice.

En France, les premières occurrences du terme "woke" dans les médias dateraient selon France Info de 2018, notamment avec le journal Le Monde, qui publie un article intitulé "Ne soyez plus cool, soyez "woke"". Dès 2015, des hashtags #woke apparaissent également sur Twitter, souvent utilisés de manière ironique.

Mais c'est au cours de l'année 2021 qu'explosent les occurences du mot dans le monde francophone.

En France, comme aux Etats-Unis d'ailleurs, le terme n'est selon France Info toutefois pas majoritairement utilisé ni par des universitaires travaillant sur des thématiques liées aux discriminations, ni par les militants pour l'égalité, ni par les personnes de gauche. Quand "woke" est prononcé, "il est principalement utilisé par le camp adverse, la droite conservatrice, pour décrédibiliser des militants de gauche", souligne Albin Wagener, enseignant-chercheur associé à Rennes 2 et à l'INALCO.