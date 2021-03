Le ministre américain des affaires étrangères à Bruxelles : Portrait d’Antony Blinken

Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est attendu ce lundi soir à Bruxelles. Il restera dans notre pays jusqu’à jeudi pour participer à une réunion de l’Otan et rencontrer de hauts responsables de l’Union européenne.

" Les rencontres permettront de réaffirmer l’engagement des Etats-Unis envers leurs alliés et partenaires européens quant à leurs objectifs partagés", a précisé Ned Price, le porte-parole du département d’Etat.

Antony Blinken participera à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Otan les 23 et 24 mars, et rencontrera la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell.

Antony Blinken rencontrera également à l’occasion de ce déplacement son homologue belge Sophie Wilmès.