Le milliardaire Jeff Bezos accusé de ne pas donner assez pour aider l’Australie

"Nous sommes de tout cœur avec tous les Australiens alors qu’ils font face à des feux de forêt dévastateurs. Amazon fait don d’un million de dollars australiens en prestations et services nécessaires. Renseignez-vous et apprenez comment les clients peuvent également aider. Lien dans la bio.", a écrit Bezos dans son post.

Le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé sur Instagram que son entreprise allait faire un don d’un million de dollars australiens, soit 690.000 dollars américains ou 620.000 euros pour aider l’Australie en "prestations et services" pour faire face aux incendies qui frappent le pays depuis plusieurs mois.

Mais rapidement des critiques se sont fait entendre pour reprocher à Jeff Bezos, l’homme le plus riche de la planète, de ne pas faire plus pour aider l’Australie compte tenu de ses moyens. Selon la liste des "milliardaires en temps réel" de Forbes, la richesse de Bezos est évaluée à 118,3 milliards de dollars.

Sous sa publication, les commentaires sont donc nombreux pour saluer l’initiative du patron d’Amazon, mais aussi pour lui signaler que le montant est insuffisant, notamment en comparaison avec les nombreux dons qui affluent de toute part :

Faire un don aussi minime est une insulte

"Bon travail.. Mais ajoutez-en en peu ! Vous pouvez vous le permettre.. ????" ou "Vous pouvez faire mieux, quel dommage", ont commenté des utilisateurs d’Instagram. "Pour une société comme Amazon, faire un don aussi minime est une insulte", a déploré un autre utilisateur du réseau social qui appartient à Facebook.

►►► À lire aussi : "Plus d’un milliard d’animaux morts en Australie": comment ce chercheur est-il arrivé à un tel chiffre ?

Les feux de forêts se produisent très régulièrement en Australie, mais cette année est la pire qu’ait connue le pays depuis des décennies. Même si les dernières informations sont plus rassurantes avec de fortes précipitations qui ont touché le pays ces derniers jours, l’Australie est en proie aux flammes depuis le mois de septembre.

Depuis le début de ces feux dévastateurs en septembre, au moins 27 personnes sont décédées, plus de 2000 maisons ont été détruites et une zone de 100.000 kilomètres carrés (10 millions d’hectares), un espace plus grand que la superficie de la Corée du Sud, est partie en fumée.

On estime qu’environ un milliard d’animaux sont morts, et les experts craignent que certaines espèces aient été anéanties.