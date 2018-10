Accord américain: Trump et le Mexique veulent une signature en novembre

Le Mexique veut que le nouvel "Accord Etats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC)", qui remplace l'Alena, soit signé fin novembre au G20 de Buenos Aires, où les dirigeants des trois pays doivent être présents, a annoncé ce lundi le ministre mexicain de l'économie, Ildefonso Guajardo.

"On est certains (que la signature) aura lieu le 29 novembre, nous espérons que cela se fera au G20 de Buenos Aires. Ca n'a pas encore été officialisé (...) mais c'est le seul endroit où vont se trouver" simultanément les dirigeants des Etats-Unis, du Mexique et du Canada, a fait valoir lundi Ildefonso Guajardo à la chaîne Televisa.

Les présidents américain, Donald Trump, et mexicain, Enrique Peña Nieto, ainsi que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, doivent participer au G20 dans la capitale argentine, le 30 novembre et le 1er décembre.

Donald Trump, qui souhaite également signer le texte avant la fin novembre, a martelé que "c'était un privilège de faire commerce avec les Etats-Unis" pour résumer sa pensée en matière de relations commerciales, lui qui dénonce toujours les déficits commerciaux des Etats-Unis, comme des aveux de faiblesse de ses prédécesseurs.

Un accord commercial de grande qualité

Enrique Peña Nieto a par ailleurs également salué l'AEUMC. "La modernisation de l'accord commercial entre le Mexique, le Canada et les Etats-Unis met un terme à 13 mois de négociations et permet d'atteindre l'objectif initial: un accord gagnant-gagnant-gagnant", a écrit le dirigeant sortant, qui doit passer le pouvoir à Andres Manuel Lopez Obrador le 1er décembre.

Le Canada et les Etats-Unis ont annoncé ce dimanche soir, une demi-heure seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington, "un accord de principe, de concert avec le Mexique" pour réformer le traité de libre-échange qui lie 500 millions de Nord-Américains.

L'Aléna devient "l'Accord Etats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC)", "un accord commercial de grande qualité qui donnera lieu à des marchés plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique solide dans notre région", ont déclaré Ottawa et Washington dans un communiqué conjoint.

"C'est un super accord pour les trois pays qui résout les défauts et les erreurs de l'Aléna", a tweeté Donald Trump. Le nouveau texte, selon lui, "ouvre des marchés à nos agriculteurs et notre industrie et réduit les barrières douanières vers les Etats-Unis et va rapprocher les trois Grandes Nations."

Concernant le Premier ministre canadien Justin Trudeau, troisième acteur de cet accord, le président américain a affirmé que leurs relations s'étaient améliorées. "Il y avait de vives tensions entre lui et moi", a concédé M. Trump. "Mais tout s'est réglé", a-t-il ajouté, "vers minuit la nuit dernière" quand un consensus a été trouvé sur le nouvel accord.

"Le seul problème de Justin, c'est qu'il aime son peuple. Il lutte dur pour son peuple. Nous avions toujours une très bonne relation. Elle s'est un peu envenimée ces deux derniers mois, mais cela a été surmonté par cet accord", a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Les relations entre Donald Trump et Justin Trudeau étaient particulièrement tendues depuis le dernier sommet du G7 en juin au Québec. Le président américain avait tenu des propos particulièrement virulents, rendant le dirigeant canadien responsable de l'échec du sommet.