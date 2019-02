La rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires a affirmé jeudi détenir des "preuves" montrant que le "meurtre" du journaliste saoudien Jamal Khashoggi avait été "planifié et perpétré par des représentants de l'Etat d'Arabie saoudite".

Dans un communiqué, Agnès Callamard a souligné que ce "meurtre" était "prémédité" et constituait "la violation la plus grave du droit le plus fondamental de tous, le droit à la vie".