Le meurtre d’un jeune homosexuel bouleverse l’Espagne

Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol s’est exprimé sur Twitter. "J’espère que l’enquête de la police permettra de trouver rapidement les auteurs du meurtre de Samuel, et de clarifier les faits. C’était un acte sauvage et impitoyable."

Depuis l’Espagne est en émoi. En mémoire du jeune homme, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés ce lundi à Madrid. "Justice pour Samuel", "Ce ne sont pas des coups, ce sont des assassinats" scandait la foule sur la place de la Puerta del Sol. Des manifestations ont eu lieu lundi soir dans d’autres villes espagnoles, comme à la Corogne, rassemblant souvent plusieurs centaines de personnes, d’après les photos et les vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Larlaska a quant à lui souligné qu’il n’y avait eu aucune arrestation pour le moment et qu'"aucune piste n’était écartée, ni celle délit de haine ni aucune autre".

L’enquête est en cours

Plusieurs dizaines de personnes ont déjà été interrogées et trois suspects ont été arrêtés. D’après El Pais, il s’agit de deux hommes et une femme âgés de 20 à 25 ans et résidant à La Corogne.