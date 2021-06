Le Maroc rouvre ses frontières : l’ambassadeur Mohammed Ameur encourage aux voyages, et à la vaccination

Ce mardi 15 juin, le Maroc rouvre ses frontières aux voyageurs. A deux conditions, précise l’ambassadeur du Maroc en Belgique : soit détenir un passeport vaccinal, soit un test PCR, aussi bien pour les Belgo-Marocains que pour les étrangers qui souhaitent se rendre dans le pays.

Pour endiguer l’épidémie, le pays s’était coupé du monde, empêchant les nombreuses familles belgo-marocaines de voyager.

Pour Mohammed Ameur, interrogé ce mardi par Aline Gonçalves dans Matin Première, c’est sûr, la fermeture des frontières pendant plusieurs mois a eu des conséquences pour les populations de nos deux pays : "vous savez que les populations d’origine marocaine en Belgique sont estimées à plus de 750.000 personnes. Alors bien sûr, la fermeture des frontières a eu un impact sur les déplacements des populations, qui ont l’habitude d’aller au Maroc d’une façon assez massive".

Le Maroc a bien géré la pandémie

Le Maroc a bien géré la pandémie, aussi bien au niveau de sa première phase, mais aussi au niveau de la vaccination, précise encore l’ambassadeur. "C’est l’avis d’observateurs, mais aussi de l’Organisation mondiale de la santé", note-t-il encore.

"Au niveau de la vaccination, le Maroc a jusqu’à présent vacciné presque 10 millions de personnes qui ont reçu la première dose (sur 36 millions d’habitants ndlr), ce qui a conduit à une amélioration de la situation d’une manière sensible. Pour vous donner un chiffre, hier il y a eu une centaine de contaminations et uniquement trois décès.

Bien sûr, les mesures sanitaires continuent à être observées, notamment le couvre-feu à partir de 23 heures et jusqu’à 5 heures du matin mais aussi le respect des mesures barrières, notamment le port du masque".

Je pense qu’aujourd’hui, tout le monde doit être vacciné

Et Mohammed Ameur insiste : "je pense qu’aujourd’hui, tout le monde doit être vacciné si on veut vraiment atteindre une immunité collective et si on veut aujourd’hui se déplacer et aller voir sa famille au Maroc, et voyager".

Une réserve en Belgique de la part des populations d’origine marocaine quant à la vaccination ? "Certains médias le disent, mais je pense que la situation évolue dans un sens positif, d’une manière générale".