Le Maroc refoule l’avocat belge du journaliste emprisonné Omar Radi

Avocat au barreau de Bruxelles, Christophe Marchand est mandaté par Omar Radi pour les aspects internationaux de son dossier. "Je suis arrivé à Casablanca lundi vers 20h30, raconte l’avocat. Au moment de passer la douane, je me suis vu refuser l’entrée au Maroc. Après avoir attendu deux heures près des douaniers, on m’a signifié que je ne pouvais pas rentrer et que j’étais expulsé. Je devais passer la nuit à l’aéroport et prendre le prochain vol pour Bruxelles."

"On ne m’a donné aucune explication à ce moment-là. A Bruxelles, la police belge des frontières m’a remis mon passeport qui m’avait été enlevé la veille et une décision marocaine où il est indiqué que je suis interdit d’entrée au Maroc, mais sans explication."

Une interdiction jamais notifiée

Par la voix de l’avocat de l’ambassade du Maroc en Belgique, Stanislas Eskenazi, l’Etat du Maroc affirme que Christophe Marchand est interdit d’accès au territoire depuis le 24 février 2021 et qu’il a été mis au courant de cette décision. "Il a tenté d’exploiter la décision de son interdiction pour porter atteinte à l’image du pays, en jouant le rôle de la victime et a tenté d’instrumentaliser sa présence au procès pour la réalisation de rapports partiaux et non objectifs", ajoute la partie marocaine.

L’avocat belge manifeste sa surprise lorsque nous lui apprenons cette interdiction prise il y a plusieurs mois, selon le Maroc. "Ce n’est pas vrai, on ne m’a jamais communiqué de décision, s’étonne-t-il. Je n’étais pas au courant, sinon je n’y serais pas allé. Je n’ai reçu aucune notification et lorsque j’ai acheté mes billets d’avion, on ne m’a rien dit non plus."

Des accointances avec le Polisario ?

Le Maroc justifie l’interdiction faite à Christophe Marchand par "ses accointances avec certains membres du Polisario", le mouvement indépendantiste sahraoui en conflit ouvert avec le Maroc. "L’association qui est derrière, pour laquelle il se prétend observateur, est elle-même active dans les activités du Polisario", ajoutent les autorités marocaines. Me Stanislas Eskenazi évoque des "meetings du Polisario, mouvement séparatiste et armé" auxquels l’avocat aurait participé.

Nouvelle stupéfaction de Christophe Marchand : "Je n’ai jamais pris de positions sur le Sahara, qui est une des questions les plus controversées du droit international contemporain. C’est faux. Je n’ai jamais défendu quelqu’un du Polisario, je ne suis pas hostile au gouvernement marocain. Je suis très étonné de ces déclarations." L’avocat précise qu’il ne venait pas au Maroc comme observateur au nom d’une quelconque organisation.

Durcissement de l’appareil sécuritaire

Il est en revanche mandaté par le journaliste pour le volet international de son affaire. L’audience s’est tenue mardi à Casablanca, en l’absence de l’avocat belge.

"Le cas d’Omar Radi est assez emblématique, souligne l’avocat. J’ai été en contact avec lui avant qu’il ne soit placé en détention, il y a un an. Il avait déjà fait de la prison pour un tweet, et libéré suite à la pression internationale. Mais il faisait l’objet de différentes poursuites pour des raisons occultes, comme espionnage. Tout à coup, il a été accusé d’agression sexuelle et placé en détention. Avec différentes organisations internationales de défense des droits humains, nous arrivons tous à la conclusion qu’il ne devrait pas être emprisonné. La seule chose que nous demandons, c’est qu’il soit libéré et qu’il soit jugé sereinement. Que la justice marocaine fasse son travail."