Le mariage homosexuel dans le monde: seulement 15% de la population

Les continents européen et américain ont été les premiers à offrir les mêmes droits à tous leurs citoyens, sans discrimination d'orientation sexuelle. L'Asie et l'Afrique sont les régions du monde où être homosexuel, bisexuel ou trans est toujours fortement discriminé.

EUROPE

Le Luxembourg est le premier pays où un premier ministre homosexuel s'est marié durant son mandat. - © RTBF

L'Europe est le continent où les droits LGBT sont les plus respectés: 19 pays reconnaissent le mariage homosexuel. Les Pays-Bas (2001) , la Belgique (2003) et l'Espagne (2005) ont été les précurseurs mondiaux. Le dernier à rejoindre la liste est l'Autriche, en 2019. A noter que l'Irlande a été le premier pays au monde à autoriser le mariage homosexuel via un référendum.

Oui mais non...l'union civile

Dix pays européens proposent une forme d'union civile: la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie (qui a rejeté le mariage homosexuel par référendum en 2015), la Croatie, l'Estonie, la Grèce, Chypre, l'Italie , la Suisse et le Liechtenstein.

Dans 6 pays européens, les couples homosexuels ne sont pas reconnus

Certains pays européens restent très fermés en ce qui concerne le mariage homosexuel. 6 pays de l'UE ne reconnaissent aucune forme d'union pour les couples homosexuels: la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne.

Quel est le rôle de l'Union européenne?

L'Union européenne n'est pas compétente pour imposer une législation commune sur les droits LGBT. Cependant, la législation évolue et la Commission européenne travaille à la reconnaissance mutuelle des droits LGBT (mariage, parentalité,...) sur l'ensemble du territoire afin d'éviter toute discrimination en cas de déménagement d'un état-membre vers un autre.

L'organisation Rainbow Europe classe les pays où les personnes LGBT sont les plus libres de vivre leur sexualité.