Le mariage des enfants en Géorgie et dans le monde (carte interactive)

La Géorgie est l'un des pays d'Europe où le taux de mariage d'enfants est le plus élevé avec la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine. D'après une enquête du Fonds des Nations Unies, environ 17 % des filles se retrouvent mariées avant l'âge de 18 ans, l'âge minimum légal du mariage.

Les chiffres ne sont pas exacts car les familles contournent la loi en ne déclarant l'union que quelques années plus tard, d'après le magazine National Geographic. Ce phénomène en Géorgie vient d'une tradition qui remonte à des siècles. Les mariages se ressemblent tous: les petites filles se marient vers l'âge de 12 ans avec des hommes majeurs et diplômés. Une union arrangée par la mère du marié.

Les répercussions d'un mariage précoce chez les fillettes sont nombreuses. Généralement, elles décrochent du système scolaire et finissent femme au foyer. N'étant pas éduquées sexuellement, 76,6 % d'entre elles n'utilisent pas de contraception. Elles tombent enceintes avant leurs 14 ans, risquant toutes sortes de complications pour leur corps encore en développement.

La Géorgie est un pays où la pression culturelle est extrêmement forte. Bien qu'une jeune fille ne soit pas obligée de se marier, à proprement parler, elle finit toujours par suivre le mouvement familial.

Une violation fondamentale des droits de l'Homme

Pour l'UNICEF, le mariage des enfants est "une violation fondamentale des droits de l'Homme". La loi instaurant un âge minimum pour le mariage permet de protéger les garçons et les filles du mariage à un âge où ils ne sont pas prêts. Les enfants doivent être reconnus comme des enfants par la loi et bénéficier d'une protection.

Mais tous les pays ne fournissent pas de lois précises. Certains permettent des exceptions à l'âge minimum, sur le consentement des parents et l'autorisation du tribunal. Souvent, ces exceptions ont une source religieuse ou coutumière qui fixe l'âge minimal inférieur à 18 ans.

Ne pas respecter cet âge n'est pas conforme à plusieurs accords internationaux et régionaux :

déclaration universelle des droits de l'Homme

Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)

Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum pour le mariage et l'enregistrement du mariage

Convention sur les droits de l'enfant

Protocole sur les droits de la femme en Afrique à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (également appelé "Protocole de Maputo")

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

Convention interaméricaine des droits de l'homme

Les mariages d'enfants dans le monde

"Dans le monde, une mineure est mariée de force toutes les deux secondes. C'est une réalité dramatique pour des millions de filles qui perdent ainsi tout espoir de scolarité et d'autonomie, et qui risquent leur vie lors de grossesses et d'accouchements précoces", expliquait l'association Plan Belgique en 2014 à Belga.