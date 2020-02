Le Luxembourg anticipe la mobilité de demain avec la gratuité des transports

Cependant certaines choses demeureront payantes, comme la première classe dans les trains ou les voyages transfrontaliers. Le Luxembourg a effectivement beaucoup de lignes de bus et trains qui partent ou vont vers ses voisins belges, français et allemands.

Mais les prix ont tout de même été revus à la baisse grâce au financement grand-ducal. Un travailleur frontalier belge va donc payer son abonnement mensuel 53 euros au lieu de 82 à partir du 1er mars. Attention tout de même que lorsque vous prenez un train de la SNCB d’Arlon à Luxembourg, vous payerez le tarif opéré par la société belge et non pas le tarif réduit que le Luxembourg met en œuvre dès dimanche. Prendre un train de la CFL est impératif pour bénéficier de ces tarifs réduits.

Pour les Français partant de Thionville ou un Allemand au départ de Trêves, leurs abonnements mensuels coûteront respectivement 45,5 euros et 49 euros au lieu de 88 et 85 euros. Une seconde zone plus éloignée est d’application pour les frontaliers allemands de Sarrelouis et Sarrebruck.

Cette gratuité ne signifie pas non plus la fin de la première classe : un abonnement à 660 euros/par an (75 euros/mois) reste disponible pour les voyageurs. Ce prix pour les voyageurs désirant cette option ne varie pas avec l’entrée en vigueur de la mesure du 1er mars.