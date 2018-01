Le livre sur la "Maison Blanche Trump" sortira dès vendredi

La sortie du livre explosif de Michael Wolff sur la "Maison Blanche Trump", initialement prévue mardi, a été avancée à vendredi, ont annoncé son auteur et son éditeur qui avaient été sommés par les avocats du président de renoncer à la publication.

"Et voilà. Vous pouvez l'acheter (et le lire) demain. Merci, monsieur le président", a lancé Michael Wolff dans un tweet. Au lendemain de la parution d'extraits ayant suscité une vive controverse, les avocats du président américain ont adressé jeudi un courrier à son auteur et à Steve Rubin, président de la maison d'édition Henry Holt and Co. leur demandant de "cesser immédiatement" sa distribution, évoquant, entre autres, la diffamation.

Le livre de Michael Wolff ("Fire and Fury: Inside the Trump White House") raconte combien la première année au pouvoir de Donald Trump fut marquée d'abord par une forme de "chaos" permanent sur fond d'intrigues autour d'un président raillé par ses propres collaborateurs. La Maison Blanche a dénoncé "les mensonges ridicules" d'un ouvrage truffé de "ragots de tabloïd".