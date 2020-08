Le Liban, petit pays du Moyen-Orient marqué par les drames

Le Liban, pays aux équilibres communautaires fragiles qui a traversé 15 ans de guerre civile, a souvent été pris en étau entre Israël et la Syrie et été la victime collatérale de vives tensions régionales.

Entre Israël et la Syrie

Le pays a connu 15 ans de guerre civile (1975-1990) et a été sous tutelle syrienne depuis les années 1990 jusqu'au retrait des soldats syriens en 2005. Et les institutions politiques ont été longtemps paralysées par les antagonismes entre pro et antisyriens.En mars 1978, l'armée israélienne pénètre au Liban voisin pour mettre fin aux attaques de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), qu'elle repousse jusqu'au fleuve Litani, avant de se retirer en juin.Israël envahit une nouvelle fois le Liban en juin 1982 et établit une zone tampon pour assurer la sécurité des localités du nord d'Israël.En 2006, une guerre oppose Israël au mouvement chiite Hezbollah, créé dans la foulée de l'invasion israélienne et financé par les Gardiens de la révolution iraniens.Le puissant mouvement chiite a reconnu en 2013 l'engagement de ses combattants dans la guerre en Syrie au côté du régime de Bachar al-Assad, une implication qui a divisé davantage la scène politique au Liban.Et le conflit syrien a régulièrement débordé sur le Liban. Plusieurs attentats ont ainsi frappé Beyrouth et d'autres régions du pays.