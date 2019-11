Le Liban entre dans son deuxième mois de contestation populaire

Des manifestations ont eu lieu ce dimanche dans toutes les grandes villes du Liban, un mois, jour pour jour, après le début du plus grand mouvement de contestation populaire depuis la fin de la guerre civile. Elle a fait rage dans le pays de 1975 à 1990. Cette série de protestations a enclenché une grave crise politique après la démission du premier ministre, Saad Hariri. La proposition et le retrait de candidature d'un nouveau premier ministre, Mohammad Safadi, n'a fait qu'embraser un petit peu plus les rues des villes libanaises. L'une des principales revendications du mouvement populaire est la demande d'élections anticipées et le remplacement du personnel politique jugé corrompu et inchangé depuis la fin de la guerre civile.

Une situation financière inquiétante Vendredi dernier, l'agence de notation Standard & Poor's a revu la note de crédit du Liban en l'abaissant de "B-/B" à "CCC/C". Un mouvement qui met la dette libanaise au rang des fonds spéculatifs à risques importants de défaut de paiement. Le déficit public est chronique. Il atteint 11% du PIB pour l'année 2018. La dette atteint 86 milliards de dollars, 148% du PIB. Des réformes importantes sont attendues de la part du gouvernement pour permettre le versement de 11 milliards de dollars promis par plusieurs pays donateurs lors de la conférence de Paris de 2018. Chaque semaine qui passe aggrave la situation. En un mois de contestation, les banques n'ont ouvert qu'une semaine, à cause de grèves. Les règles de retrait et de transfert à l'étranger ont été considérablement durcies, provoquant des heurts entre banquiers et clients.

Un gouvernement technocratique Saad Hariri, premier ministre sortant - © - - AFP Le premier ministre sortant, Saad Hariri, tente quant à lui de mettre en place un gouvernement composé de technocrates qu'il dirigerait. Une option tentant de répondre aux demandes de la rue mais interprétée par bon nombre comme une tentative de s'accrocher au pouvoir. Cette semaine, une option a été jugée crédible, celle de former un gouvernement autour de l'ancien ministre des finances et homme d'affaire, Mohamad Safadi. Un accord autour de son nom avait été rencontré entre les divers partis au pouvoir. Il n'en a pas fallu plus pour provoquer la colère de la rue et, in fine, le retrait de cette candidature.

Un système politique : le confessionalisme Pour tenter réaliser un partage du pouvoir et la stabilité, la constitution libanaise et la coutume ont élaboré une répartition des postes les plus en vue sur une base confessionnelle. Ainsi, le président, élu au 2/3 des voix du parlement est un chrétien maronite, tout comme le chef de l'armée. Le premier ministre est un musulman sunnite alors que le président du parlement est un musulman chiite. L'élection du parlement se fait au suffrage universel direct pondéré par un système complexe de segmentation par la religion. La constitution prévoit qu'à l'avenir, le système laissera graduellement la place à une démocratie plus conventionnelle et plus maniable.