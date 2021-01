Le Liban entame un confinement complet : onze jours sans sortir de chez soi

Depuis 5 heures ce jeudi matin, les Libanais sont complètement confinés.

"Complètement", cela signifie que toute la population devra rester cloîtrée 11 jours à la maison, interdite de sortie de ce 14 janvier jusqu’au 25 janvier à 5 heures du matin.

Interdiction de quitter son domicile, même pour faire de l’exercice, promener un animal domestique ou faire des courses alimentaires. Les Libanais ont donc dû faire des réserves de nourriture ces deux derniers jours, occasionnant des files devant les supermarchés ou les boulangeries.

"Il y avait des rumeurs ces derniers jours sur une possible fermeture des commerces avant l’annonce du gouvernement. Alors les gens ont commencé à paniquer : ils se sont tous rués dans les magasins pour faire des réserves pour la semaine" raconte Nour Franco-Libanaise de Beyrouth, à la RTBF.

"C’était un peu contreproductif, puisque ces files sont des clusters potentiels. Et on a vite vu des pénuries de pain et de produits essentiels, des boulangeries et les rayons vides, parce que les gens ont acheté en panique, c’était assez impressionnant".