Le Liban au bord de l’effondrement : "La classe politique médiocre refuse de changer son comportement"

Le monde s’inquiète de plus en plus pour le Liban. Le pays traverse la pire crise économique de son histoire, et sa classe politique ne semble pas prendre conscience de la gravité de la situation. La monnaie nationale perd chaque jour de sa valeur face au dollar. Les entreprises, les magasins ferment. Le chômage explose. Près de la moitié de la population vit désormais dans la pauvreté. Le gouvernement a appelé le Fonds Monétaire International à l'aide, mais il ne parvient pas à présenter des chiffres fiables de son endettement.

Pour la population, cette crise économique se manifeste d’abord par l’explosion des prix des denrées de base. Le Liban importe plus de 80% des produits qu’il consomme. La valeur d’un dollar américain est passée de 1500 à 8000 livres libanaises sur le marché noir. Il n’y a plus de taux de change officiel. Le prix du kilo de bœuf est passé en quelques mois de 18.000 à 50.000 livres libanaises. La moitié des boucheries ont fermé. Avec l’augmentation des prix, le pouvoir d’achat s’est effondré.

Les économies des Libanais ont disparu, et c’est inquiétant pour tout le monde

Et ceux qui avaient des économies ne sont pas à l’abri. Les agences ont cessé depuis le début de l’année de permettre aux épargnants de retirer leur argent en dollars. L’argent est donné en livres libanaises, à des taux entre 1500 et 3000 livres pour un dollar, loin de la valeur réelle de l’épargne.

" Les économies des Libanais ont disparu, et c’est inquiétant pour tout le monde ", relève Ziad Majed, professeur à l’université américaine de Paris. " L’hypothèse circule que les gouvernements successifs ont réclamé des liquidités aux banques, en leur promettant des taux d’intérêt élevés, mais l’Etat n’est désormais plus capable de rembourser. Les caisses sont vides. On s’attend à ce que, après la crise, l’épargne bancaire aura disparu ou ne sera remboursée que sur le long terme. "

Pénuries d’essence et d’électricité

Les fermetures de petites et moyennes entreprises se multiplient et le chômage devient de plus en plus important. " C’est une faillite, qui rappelle les années 83-84, durant la guerre civile, mais avec une ampleur plus importante encore. " 45% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Certains hôpitaux n’acceptent plus les malades du Covid-19 par manque de moyens. Les pénuries d’essence et d’électricité handicapent les entreprises et les particuliers. Comment faire fonctionner les réfrigérateurs, la climatisation, les feux de circulation ? " C’est un cancer qui dévore tout le corps libanais. "

Selon Ziad Majed, l’effondrement actuel de l’économie libanaise puise ses racines dans la reconstruction rapide qui a suivi la guerre civile, dans les années 90. Elle a créé une dette énorme. Le service de cette dette pesait lourd, entre 20 et 25% du budget national. Depuis le début de la guerre en Syrie, dans laquelle le Hezbollah s’est impliqué, la croissance économique est devenue très faible, ce qui rend le poids de la dette de plus en plus lourd dans le budget national. Le gouvernement s’est progressivement endetté sur la scène nationale.