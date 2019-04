Le Kosovo veut réprimer la négation des crimes de guerre serbes

Reportage à Racak avant le déploiement de OTAN - JT 15/06/1999 - 12/04/2019 KOSOVO : STIMJE (bourgade du sud du Kosovo) : retour des premiers réfugiés albanais. Vue de la ville saccagée et pillée par les forces serbes. Aujourd'hui, STIMJE, est sous contrôle de l'OTAN, vue des chars en rues. RACAK (village où 41 personnes avaient été massacrées). Les habitants ont déserté les maisons. Vue de maisons saccagées. Les forces serbes sont parties mais l'OTAN n'est pas encore sur place ; la sécurité est assurée par les soldats de l'UCK. In situ de Christian DUPONT. Sur 2300 habitants, 100 seulement sont revenus, vue d'une femme qui fait sa lessive. Son mari, faisait partie de l'UCK et combattait l'armée serbe. Aujourd'hui, il a rejoint sa famille, interview de Hassan METUCHI. Interview de Hamide METUCHI, qui a été emprisonné par les Serbes, à leur retour, tout était saccagé. Vue du cimetière, lieu où ont été enseveli les 41 victimes du massacre de RACAK.