Le Kentucky passe aux démocrates: un revers cuisant pour Trump dans des élections test à un an de la présidentielle

USA: le démocrate Andy Beshear félicite ses électeurs à Louisville, dans le Kentucky -... Des candidats républicains ont essuyé mardi d'embarrassantes défaites pour Donald Trump, qui s'était personnellement impliqué dans les campagnes électorales locales en appelant à barrer la route aux démocrates "radicaux", à un an de la présidentielle américaine. Traduction de Andy Beshaer, candidat comme gouverneur du Kentucky: "Et ce soir, je pense que nous avons montré à ce pays qu'au Kentucky, nous pouvons être en désaccord les uns avec les autres tout en nous respectant mutuellement." - "L'équipe du Kentucky est une équipe dont la mission est enracinée dans nos valeurs communes de foi, de travail acharné et de foi en un avenir plus grand et plus brillant. Ces valeurs du Kentucky transcendent toutes les lignes de parti. Je m'engage à être un gouverneur pour tous. Cela signifie le Kentucky rural et urbain, l'est, l'ouest, le nord et le centre du Kentucky. Cela signifie être un gouverneur pour chaque démocrate, chaque républicain et chaque indépendant, chaque Kentuckien."