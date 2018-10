Le juge Kavanaugh à la Cour suprême, une victoire pour Trump

Le Sénat américain a approuvé ce samedi la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, offrant à Donald Trump, après trois semaines de tourmente politique, une nouvelle victoire qui devrait satisfaire son électorat conservateur à un mois, jour pour jour, des élections parlementaires.

"J'applaudis et je félicite le Sénat pour la confirmation de notre formidable candidat", a salué sur Twitter le président américain, qui a défendu bec et ongles Brett Kavanaugh. Donald Trump a ajouté qu'il signerait "plus tard aujourd'hui l'acte de nomination et il prêtera serment officiellement. Très palpitant!".

En votant à une très courte majorité (50-48), les sénateurs ont mis un terme à un processus de confirmation chaotique, marqué par des accusations d'agression sexuelle datant de plus de 30 ans contre le magistrat de 53 ans.

Ces accusations ont accentué les clivages au sein de la société américaine et des milliers de personnes ont protesté dans le pays contre Brett Kavanaugh.

Ce samedi matin, un groupe de manifestants, en majorité des femmes, a brièvement occupé les escaliers du Capitole à Washington pour tenter une ultime fois de faire pression sur les élus. Ils scandaient notamment "Honte" et "Novembre arrive".

Les juges progressistes en minorité

Dans l'hémicycle, le vote a été plusieurs fois interrompu par des cris de protestation.

Le Sénat, chargé de donner le feu vert pour les nominations à vie au sein du temple du droit américain, a suivi les lignes partisanes - les républicains votant pour et les démocrates contre - à l'exception d'un élu démocrate. La républicaine Lisa Murkowski, qui avait annoncé qu'elle voterait non, s'est finalement abstenue.

Le juge Kavanaugh va ainsi rejoindre la plus haute juridiction des Etats-Unis, qui vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus épineux de la société américaine (droit à l'avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l'environnement...)

L'arrivée de ce fervent défenseur des valeurs conservatrices place les juges progressistes - quatre sur neuf - en minorité pour potentiellement de nombreuses années.

C'est un revers pour les démocrates et défenseurs des droits civiques qui s'étaient mobilisés dès sa nomination en juillet pour tenter d'empêcher sa confirmation.

Une audition au Sénat suivie par vingt millions d'Américains

Malgré leurs efforts, Brett Kavanaugh, un brillant magistrat formé à l'université de Yale, était en bonne voie pour être confirmé quand une femme l'a accusé mi-septembre d'une tentative de viol remontant à une soirée entre lycéens en 1982. Les révélations sur sa jeunesse tumultueuse et ses excès se sont ensuite multipliées.

Cette accusation a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un pays sensibilisé à la question des violences sexuelles depuis le lancement du mouvement #MeToo dans le sillage de la dénonciation du producteur Harvey Weinstein.

Lors d'une audition au Sénat suivie par vingt millions d'Américains, Christine Blasey Ford, universitaire de 51 ans, s'est dite sûre "à 100%" d'avoir été agressée par Brett Kavanaugh alors qu'elle n'avait que 15 ans et lui 17.

En colère, le magistrat a clamé son innocence et s'est dit victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par l'extrême gauche.