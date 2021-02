Le Japon se prépare pour une tempête hivernale

Les autorités japonaises ont mis en garde mardi contre des vents dangereux et des blizzards alors qu'une tempête hivernale se profile sur les régions côtières et septentrionales de l'archipel.

L'agence météorologique a mis en garde contre un blizzard mercredi anticipé comme record pour les années à venir. "Evitez de sortir s'il vous plait", enjoint l'agence aux résidents des ces régions.

Elle cite aussi des chutes de neige, des hautes marées, des vents violents et des perturbations de la mobilité.

Plus de 100 écoles ont été fermées et plus de 120 services de trains ont été annulés, selon les médias locaux.

Certains résidents de la ville côtière de Nemuro ont évacué la région par crainte des intempéries.