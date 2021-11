Le Japon et la Corée du Sud se disputent deux "cailloux" de 0,2 km² et font capoter une conférence avec Washington

Des "divergences" territoriales entre le Japon et la Corée du Sud ont fait capoter mercredi une conférence de presse commune à Washington des vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays asiatiques avec leur homologue américaine.

"Comme c’est le cas depuis un certain temps, il y a quelques divergences bilatérales entre le Japon et la Corée du Sud qui sont toujours en cours de résolution", a dit la vice-secrétaire d'Etat américaine Wendy Sherman, seule sur le podium où elle devait initialement être accompagnée par le Coréen Choi Jong Kun et le Japonais Mori Takeo.

"Une de ces divergences, sans lien avec la réunion d’aujourd’hui, a entraîné un changement dans le format de la conférence de presse", a-t-elle ajouté, sans plus de précisions.