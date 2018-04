Le Japon et la Chine engagés lundi dans un dialogue économique de haut niveau

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue japonais Taro Kono vont coprésider lundi un dialogue économique de haut niveau, à Tokyo, dans un contexte de tensions commerciales accrues entre Pékin et Washington. Des responsables chinois et japonais devraient discuter des possibilités de coopération économique, commerce, et investissements, selon l'agence japonaise Kyodo qui ajoute qu'une telle réunion économique sera une première pour les deux pays en près de 8 ans.

Dimanche, déjà, Wang Yi et Taro Kono se sont parlés, exprimant l'importance du libre-échange. Ils ont dévoilé un projet de visites mutuelles des président chinois Xi Jinping et Premier ministre japonais Shinzo Abe, un évènement qui n'a pas encore eu lieu depuis que les deux hommes sont en poste.

La promesse d'un rapprochement commercial apparait dans un contexte de crainte de "guerre commerciale" avec les Etats-Unis, avec lesquels la Chine est engagée dans une surenchère de taxes. L'administration Trump a récemment annoncé, entre autres, de nouvelles taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium, dont le Japon n'est pas exempté.