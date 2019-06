Le "hobby-horsing", nouveau passe-temps des adolescentes finlandaises

Connaissez-vous le "hobby-horsing" cette nouvelle discipline qui fait fureur chez les adolescentes en Finlande? Certains parlent de "sport équestre sans vrais chevaux". Le principe est simple : mimer une course folle au galop ou une course d’obstacles avec un manche au bout duquel est accrochée une tête de cheval en peluche ou en tissu. Chaque année, une course rassemble plus de 200 participants et un millier de spectateurs dans la banlieue d’Helsinki.