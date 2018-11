Le groupe terroriste État islamique revendique l'attaque au couteau à Melbourne

Le groupe terroriste État islamique (EI) a revendiqué ce vendredi l'attaque au couteau perpétrée plus tôt dans la journée par un ressortissant somalien radicalisé dans le centre de Melbourne (sud-est de l'Australie) et qui a causé deux morts - une victime et l'assaillant - ainsi que deux blessés, selon l'agence de propagande de l'organisation djihadiste, Amaq.

"L'auteur de l'opération (...) à Melbourne (...) était un combattant de l'Etat islamique et a mené l'opération en réponse à des appels à cibler des ressortissants des pays membres de la coalition" internationale anti-djihadiste dirigée par les Etats-Unis, a indiqué Amaq.

La police australienne a parlé d'un acte "terroriste". L'auteur était connu des services de renseignement. Il a été identifié, mais les autorités refusent à ce stade de communiquer davantage d'informations sur l'auteur. La police s'est contentée d'indiquer qu'il s'agit d'un homme d'origine somalienne radicalisé arrivé en Australie dans les années 90.