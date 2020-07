Le grand orgue de la cathédrale de Nantes ravagé par les flammes : "Une perte inestimable"

La cathédrale gothique du XVIe siècle de Nantes, dans l’ouest de la France, a été endommagée samedi par un incendie, un an après celui qui a détruit une partie de Notre-Dame de Paris.

Ont été touchés par le sinistre l’orgue et le buffet d’orgue du XVIIe siècle, un tableau d’Hippolyte Flandrin du XIXe, une partie des stalles du chœur qui étaient récentes et les vitraux de la façade, dont une partie étaient des vestiges de vitraux du XVIe siècle, le reste étant moderne, a listé Laurent Delpire, conservateur des Antiquités et objets d’art du département de Loire-Atlantique.

"Le grand orgue a complètement disparu", a indiqué, ému, l’administrateur diocésain, le père François Renaud, en charge de la cathédrale. "C’est très impressionnant et c’est une perte inestimable".

"Derrière le grand orgue, il y a des vitraux d’origine qui ont tous volé en éclats. C’est une verrière complète du XVIe" qui a été détruite, a-t-il ajouté.