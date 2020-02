La famille royale du Luxembourg épinglée pour ses dépenses excessives et sa gestion du personnel

De quoi alourdir la facture pour les citoyens. Le coût moyen estimé par Luxembourgeois s’élève à un peu plus de 17,6 € par an, selon le Luxemburger Wort.

Si on apprend dans ce rapport que le budget alloué aux frais de la famille royale pour 2020 sera de "seulement" 10,6 millions d’euros - un chiffre en baisse puisque diminué de 500.000 € pour cette année à cause du décès en avril 2019 du Grand-Duc Jean -, l’on apprend tout de même que beaucoup de dépenses sont en fait greffées à des ministères, selon le Luxemburger Wort, qui se base sur le rapport.

Enfin, le rôle de la Grande-duchesse Maria Teresa Mestre Batista est indirectement pointé du doigt. D’ailleurs, avant la diffusion du rapport, le Grand-Duc avait pris sa défense pour démentir les rumeurs sur les dépenses liées à son épouse. Il en a aussi profité pour rappeler sa lutte et son engagement contre la dyslexie, les violences sexuelles ou pour les enfants emprisonnés en Afrique et l’éducation des femmes. Un travail "essentiel", a-t-il dit.

Cependant, l’on apprend donc dans ce rapport que pas moins de 51 personnes ont quitté leur poste ces cinq dernières années, sans compter les départs à la retraite, alors que l’on compte 89 salariés et 17 travailleurs détachés. Un chiffre qui peut susciter le questionnement alors que l’ambiance et les conditions de travail ne sont pas des plus agréables, selon la presse luxembourgeoise. "La jovialité et l’humour sont rares" dans les échanges, note d’ailleurs le rapporteur Jeannot Waringo.

Enfin, si certains observateurs estiment que c’est une tempête dans un verre d’eau, ce n’est pas la première fois que la Grand-Duchesse fait parler d’elle. Parmi toutes les petites histoires, ce sont les tensions avec sa belle-mère, Joséphine-Charlotte de Belgique (la sœur d’Albert II), décédée en 2005, qui avaient par le passé particulièrement attiré l’attention. Visiblement, les deux femmes ne s’appréciaient pas et ne portaient pas beaucoup d’estime l’une envers l’autre.