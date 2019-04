Le Grand-Duc Jean de Luxembourg est décédé

Le Luxembourg est en deuil. Le Grand-Duc Jean, ancien chef de l'État, est décédé à l'âge de 98 ans des suites d'une infection pulmonaire.

Un message du Grand-Duc Henri a été adressé à la presse pour annoncer la mort de son père: "C’est avec grande tristesse que je vous fais part du décès de mon père bien-aimé, Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, qui nous a quittés dans la paix, entouré de l’affection de sa famille."

Le Grand-Duc Jean était l'époux de la princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, fille de Léopold III de Belgique, sœur du Roi Baudoin Ier et d'Albert II, décèdée en janvier 2005 d'une tumeur au poumon à l'âge de 77 ans. Il a été le huitième grand-duc de Luxembourg de 1964 à 2000.

Vétéran de la deuxième Guerre Mondiale

Il était né le 5 janvier 1921 au château de Berg où il a passé son enfance en compagnie de ses quatre soeurs, Elisabeth, Marie-Adélaïde, Marie-Gabrielle et Alix ainsi que de son frère Charles décédé en 1977.

En tant que jeune prince, Jean a fait ses études primaires et secondaires dans son pays avant de les compléter au collège d'Ampleforth (Yorkshire) en Grande-Bretagne de 1934 à 1938.

Lorsque les troupes allemandes envahissent le Luxembourg le 10 mai 1940, la famille grand-ducale quitte le territoire et se réfugie en France, puis aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Au Québec, le grand-duc héritier suit des cours de droit et de sciences politiques à l'université Laval.

En novembre 1942, il entre comme volontaire aux Irish Guards et reçoit sa formation militaire au Royal Military College de Sandhurst avant de gravir un à un les grades pour finalement être promu, le 3 mars 1944, lieutenant des Irish Guards. Quarante ans plus tard, il sera promu colonel de ce même régiment.

Débarqué le 11 juin 1944 près de Bayeux, Jean a servi en Normandie à l'Etat-Major de la 32ème Brigade de la Guards Armoured Division. Il a participé à la bataille de Caen et est entré le 3 septembre à Bruxelles.

Ensuite, avec les premières troupes alliées qui ont libéré le grand-duché, il est entré à Luxembourg le 10 septembre 1944, aux côtés de son père. Le 13 septembre, il a rejoint son unité et a participé aux opérations de combats, continuant ainsi la campagne avec les forces alliées en Allemagne jusqu'à la fin des hostilités.

C'est grâce à son action durant la guerre que Jean de Luxembourg, détenteur de nombreuses décorations militaires, a forgé sa popularité au grand-duché.

Après avoir été membre du Conseil d'Etat jusqu'en 1961 et ensuite lieutenant-représentant, il a succédé comme grand-duc de Luxembourg à sa mère, la grande-duchesse Charlotte, le 12 novembre 1964, devenant ainsi le cinquième souverain de la dynastie. C'est aussi ce jour-là qu'il a été nommé général de l'Armée luxembourgeoise.

Docteur honoris causa de l'Université de Strasbourg et de l'Université de Miami, le grand-duc a cumulé les charges et fonctions puisqu'il a notamment été chef-scout de la Luxembourg Boy Scouts Association, président d'honneur du Comité olympique et sportif luxembourgeois et président d'honneur des Anciens combattants.

En dehors de ces fonctions, le grand-duc s'intéressait particulièrement à ce qui touchait à l'environnement, appréciait le sport, la photographie et la musique.

Récemment admis à l’hôpital

Le Grand-Duc Jean avait abdiqué 2000 et laissé sa place à son fils, le Grand-Duc Henri. Le premier fils de ce dernier, le Prince Guillaume, devient lui Grand-Duc héritier le 18 décembre 2000. "J'ai l'intime conviction qu'à l'aube du nouveau millénaire, et après plus de 35 ans de règne, il est sage de me retirer des affaires de l'Etat", avait-il déclaré.

Depuis son abdication, Jean vivait au château de Fischbach et se montrait de moins en moins souvent en public ces dernières années. Il n'en restait pas moins très populaire aux yeux des Luxembourgeois.

Ce décès intervient quelques jours seulement après que l’ancien souverain a été admis à l’hôpital pour une infection pulmonaire. Son état s’était amélioré en début de semaine suivante, comme le rapporte le Luxemburger Wort, mais s’était "sensiblement dégradé" durant le week-end de Pâques.

Au moment de son décès, le Grand-Duc Jean était le père de cinq enfants, le grand-père de 21 petits-enfants et l’arrière-grand-père de dix arrière-petits-enfants.