Le gouverneur de Porto Rico démissionne, scènes de liesse sur cette île au statut très complexe.

L’origine de la protestation…

Le 13 juillet, le Centre de journalisme d’investigation de Porto Rico révèle le contenu de conversations entre le gouverneur et onze hauts responsables locaux, anciens ou actuels, sur la messagerie cryptée Télegram. L’un des collaborateurs du gouverneur plaisante sur les victimes de l’ouragan Maria qui a fait plus de 3000 morts en 2017. Il est aussi question d’une avalanche d’insultes sexistes et de commentaires homophobes concernant notamment le chanteur Ricky Martin. Le ton du gouverneur est arrogant et suffisant. Lui, dont l’administration est déjà accusée de corruption et de détournement de fonds, vient de mettre le feu aux poudres. La population appauvrie par des années d’austérité, de crise économique, marquée par les catastrophes naturelles, ne supporte plus l’équipe en place, une élite politique centrée sur elle-même. La justice organise des perquisitions chez le gouverneur et ses collaborateurs et le 23 juillet, 500.000 personnes se retrouvent dans les rues de San Juan.

Porto Rico, un "Etat libre associé"