Le gouverneur de New York fragilisé par les accusations d'une troisième femme

Le puissant gouverneur de New York sera-t-il forcé de démissionner? Plus de trois ans après le #MeToo, la pression monte après qu'une troisième femme eut accusé Andrew Cuomo de comportement inapproprié. Depuis une semaine, la situation se corse de jour en jour pour ce gouverneur de 63 ans, fils de gouverneur, ex-ministre du gouvernement Clinton et ami de Joe Biden, devenu une vedette de la gestion de la pandémie en 2020, au point que certains le poussaient à briguer la Maison Blanche.

Lors d'un mariage en 2019

Déjà sur la sellette pour avoir minimisé, peut-être délibérément, le nombre de morts du Covid dans les maisons de retraite de cet Etat de 20 millions d'habitants, M. Cuomo a depuis mercredi été mis en cause par trois femmes, beaucoup plus jeunes que lui. Une ex-conseillère économique, Lindsey Boylan, 36 ans, a affirmé mercredi que le gouverneur l'avait embrassée sur la bouche de façon non sollicitée et suggéré qu'elle joue avec lui au "strip poker", quand elle travaillait avec lui entre 2015 et 2018.

Samedi, une autre ex-collaboratrice, Charlotte Bennett, 25 ans, a indiqué que le gouverneur lui avait fait des avances qui l'avaient mise "mal à l'aise" au printemps 2020. Et, lundi soir, une troisième femme, qui n'a jamais travaillé avec lui, a affirmé au New York Times qu'il l'avait "choquée" en voulant l'embrasser contre son gré lors d'un mariage en 2019.

Le journal a publié une photo montrant le gouverneur la tenant par les joues, visiblement effrayée.

Ses accusatrices demandent sa démission, comme un nombre croissant d'élus new-yorkais, républicains mais aussi démocrates comme lui. Une manifestation est aussi prévue à New York mardi soir, même si on ignore si elle sera très suivie.

Le nouveau témoignage "rend son maintien (à son poste) beaucoup plus difficile", a estimé Sam Abrams, professeur de sciences politiques au Sarah Lawrence College. Mais ce gouverneur parmi les plus puissants des Etats-Unis, qui dirige l'Etat de New York depuis 10 ans et dont le troisième mandat expire fin 2022, n'est pas du genre à démissionner.