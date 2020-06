Le gouvernement néerlandais propose l’interdiction du protoxyde d’azote

La vente de protoxyde d’azote chez les grossistes et dans les magasins ordinaires sera limitée et la vente de bouteilles de gaz en dehors des industries techniques et de soins sera interdite. Ce sont là quelques parties du projet de loi avec lesquelles le gouvernement néerlandais veut lutter contre l’utilisation du protoxyde d’azote à des fins récréatives.

Les secteurs où le protoxyde d’azote est utilisé, tels que l’industrie technique et la restauration, ne seront pas concernés par l’interdiction. Le secteur des soins est également exclu, car le protoxyde d’azote est utilisé dans certains traitements.

L’utilisation croissante du protoxyde d’azote comme drogue a longtemps été un problème pour le secrétaire d’État néerlandais à la santé publique, Paul Blokhuis. "Le protoxyde d’azote est utilisé de plus en plus souvent et en plus grande quantité comme drogue, surtout par les jeunes. Avec de grands risques pour leur propre santé, mais aussi pour les autres", a expliqué M. Blokhuis.

Les grossistes ne seront donc bientôt plus autorisés à en vendre qu’à certaines entreprises, et pas plus de 250 ampoules à la fois. Les ventes aux consommateurs dans les magasins seront encore plus limitées. "Ils ne seront autorisés à acheter et à posséder du protoxyde d’azote en ampoule que pour faire de la chantilly", explique le ministère. Seules les personnes âgées de plus de 18 ans sont autorisées à acheter les ampoules, et pas plus de dix unités.

Le projet de loi sera "en consultation" le vendredi : les gens peuvent soumettre des idées ou des suggestions jusqu’au 10 juillet. Le gouvernement souhaite que l’interdiction prenne effet le 1er janvier 2021.