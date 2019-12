Le gouvernement indien veut régulariser des réfugiés, sauf les musulmans: les clés pour comprendre la contestation

Le point clé : une loi jugée "discriminatoire"

Les musulmans indiens, eux, fustigent cette loi. Ils la jugent discriminatoire. D’autant que, il y a quelques mois, un recensement a eu lieu dans l’Etat de l’Assam (nord-est) pour repérer ceux qui n’avaient pas de papier. Cela concerne 1,9 million de personnes là-bas. "Tous ceux qui n’ont pas de papier pour prouver qu’ils sont citoyen de ce pays seront exclus grâce à ce recensement et à cette nouvelle loi qui a été adoptée expliquait une manifestante de confession musulmane. D’autres communautés, six au total, se verront accorder la nationalité indienne. Tandis que la communauté musulmane sera exclue. C’est une vive préoccupation car nous sommes exclus pour des motifs religieux". "L’une des raisons pour lesquelles la situation du Nord-Est est complexe est son emplacement explique Sanjoy Hazarika, chercheur honoraire au India Center for Policy Reasearch et spécialise de l’Assam. Il est situé à l’est de l’Inde, 96% de ses frontières sont avec d’autres pays, et seulement 4% avec l’Inde. C’est l’un des endroits les plus diversifiés sur le plan ethnique et religieux de la planète, pas seulement de l’Inde".