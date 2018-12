Le gouvernement français présente ses mesures en réponse aux gilets jaunes

Le gouvernement français a présenté mercredi une série de mesures prises en réponse au mouvement des gilets jaunes. Dont, notamment, un décret revalorisant le Smic ainsi que la revalorisation de la prime d'acivitité.

Une prime exceptionnelle versée par les entreprises aux salariés rémunérés jusqu'à 3.600 euros devra être versée avant le 31 mars, elle concernera "4 à 5 millions de salariés", a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à l'issue du conseil des ministres. Le projet de loi présenté par le gouvernement doit permettre "aux entreprises de verser aux salariés rémunérés jusqu'à 3.600 euros une prime exceptionnelle jusqu'à 1.000 euros qui sera exonérée de toute charge sociale et de l'impôt sur le revenu et devra être versée avant le 31 mars 2019. Cela concerne 4 à 5 millions de salariés", a-t-il déclaré.

Le décret revalorisant le Smic de 1,5% au 1er janvier a également été adopté en Conseil des ministres, a-t-il encore indiqué dans son compte rendu. Cette revalorisation mécanique portera, en brut, le Smic horaire de 9,88 à 10,03 euros et le Smic mensuel de 1.498,47 à 1.521,22 euros pour un temps plein, soit une hausse de 22,75 euros, a-t-il précisé.

Cette hausse automatique est calculée selon deux critères: l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).