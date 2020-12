Le gouvernement français engage Fred de "C'est pas sorcier" pour sensibiliser la population aux risques environnementaux

Frédéric Courant a été rendu célèbre aux côtés de Jamy Gourmaud avec qui il animait "C'est pas sorcier" - © STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

Interviewé par le Journal du Dimanche, qui a dévoilé l’information, ce visage connu en France mais aussi en Belgique où "C’est pas Sorcier" a été diffusé entre 1993 et 2013 reprendra donc en quelque sorte la mission de pédagogie qui était la sienne lorsqu’il faisait les beaux jours de France Télévision aux côtés de son acolyte Jamy. "Notre idée, c’est d’expliquer aux Français comment ça marche", explique Frédéric. "Par exemple, quand on connaît le mécanisme d’une crue cévenole, on sait comment l’appréhender."

Sa nouvelle mission a été amorcée cette semaine et un rapport est attendu dans six mois par le groupe de travail flambant neuf. Cela débouchera sur des actions et des mesures qui devront être concrétisées dans un délai d’un an. À ses côtés, Frédéric Courant pourra compter sur cinq autres experts, spécialistes de la communication, les sciences comportementales, la sécurité civile, la géographie et le numérique.

"Sauver des vies"

Mais au-delà d’enseigner les meilleurs réflexes à adopter dans telle ou telle situation, le vulgarisateur assure aussi que ses nouvelles fonctions auraient pu "sauver des vies", si elles avaient été concrétisées plus tôt. "Aujourd’hui, on a des gens qui restent chez eux quand il y a une inondation et qui sortent quand il y a un incendie. C’est tout le contraire qu’il faudrait faire", ajoute le colonel Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers dans le JDD.

La création de ce nouveau groupe de travail s’inscrit dans un contexte particulier et à la fin d’une année où la France a été traversée par l’ouragan Alex qui a causé d’importantes crues dans le sud-est du pays. Les dirigeants français entendent donc remédier aux comportements à risque par une sensibilisation du public à l’existence même d’un danger à agir trop rapidement dans certaines situations, d’autant que les phénomènes naturels extrêmes ont tendance à s’aggraver ces dernières années.

Enfin, les autorités évoquent déjà le système en vigueur au Japon, modèle en ce qui concerne la "culture du risque". Par exemple, en cas de tremblement de terre, tout bon enfant japonais sait qu’il doit s’abriter sous une table, ce qui n’est pas encore le cas en France et c’est à cela que le groupe de travail de la figure emblématique de "C’est pas Sorcier" va s’atteler les prochains moins.