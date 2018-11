Le génocide khmer rouge reconnu pour la première fois par le tribunal international

Le tribunal international parrainé par l'ONU a jugé pour la première fois vendredi que les exactions commises entre 1975 et 1979 au Cambodge constituaient "un génocide" au regard du droit international.

La chambre a jugé que "le crime de génocide était établi" à l'égard des Vietnamiens, de la communauté musulmane cham et d'autres minorités religieuses et qu'il visait à "établir une société athée et homogène (en) supprimant toutes les différences ethniques, nationales, religieuses, raciales, de classe et culturelles".

Les deux plus hauts dirigeants khmers rouges encore en vie, Nuon Chea (92 ans) et Khieu Samphan (87 ans) ont été condamnés à la prison à vie.