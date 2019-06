Le "Game" des migrants à la frontière en Bosnie pour atteindre l'Europe

Saïd est arrivé ici il y a huit mois : "Les problèmes sont nombreux pour les gens ici. Ils ont du mal à dormir. Regardez ces matelas, cela fait plusieurs mois qu’ils sont là. Ils n’ont pas été changé depuis peut-être 6 mois ou 7 mois." Lui a eu la chance d’obtenir une carte de l’OIM qui lui garantit l’entrée dans l’ancienne usine.

Une simple bâche contre la pluie

Ceux qui n’ont pas cette chance sont à l’extérieur, sur un terrain vague, au milieu des déchets entassés depuis parfois plusieurs mois et parfois simplement protégés par un bout de plastique quand il faut se protéger de la pluie.

Irfan est pakistanais et fait partie de ceux-là. Lui est avocat de formation. Il dit fuir son pays pour échapper au régime en place avec 7 de ses amis : "On vit dans cette tente. On a de gros problèmes quand il pleut, quand il y a du vent. C’est très problématique de dormir ici." Une simple borne permet aux migrants de recharger leur téléphone portable. Ousmane enchaîne : "À choisir entre manger et charger mon téléphone portable, je choisis la seconde option. C’est plus important pour moi. C’est le seul lien que je peux avoir avec ma famille et mes amis, restés au pays."

Le game, le chat et la souris

À quelques kilomètres de là, plusieurs centaines de migrants s’attroupent autour d’une ancienne pizzeria. Aujourd’hui, plus aucune pizza mais des plats différents tous les jours. Les repas sont gratuits et préparés par quatre anciens combattants bosniens. Le tout, avec des dons venus de l’étranger.

La barbe mal rasée, le regard vif et le verbe haut – même si le vétéran de guerre ne parle pas leur langue – Asim Latic sert les migrants tous les jours depuis 16 mois, sans un seul jour d’arrêt. Celui que les migrants appellent Latan a déjà servi plus de 250 000 repas depuis près d’un an et demi : "On sert plusieurs centaines de repas tous les jours aux migrants. Nous, on a fait la guerre pendant quatre ans. On sait ce que cela représente de ne pas manger pendant quatre ou cinq jours. Et on ne veut pas qu’ils vivent ce que l’on a pu connaître à l’époque."