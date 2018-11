Le G20 "pour les nuls": Qui? Quoi? Pour quels enjeux?

Le G20 s'ouvre ce vendredi -jusqu'à samedi- dans la capitale argentine. Créé en 2008 au début de la crise financière, ce sommet regroupe les plus grandes puissances mondiales. Son objectif: assurer une concertation internationale autour des questions économiques. Mode d'emploi en trois questions.

Qui est membre du Groupe des Vingt (G20)?

Le G20 est composé de dix-neuf pays plus l'Union européenne. Au G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada) -"l'ancien G20" qui s'est mis en place en 1970 – s'ajoutent l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Arabie saoudite, la Russie et la Turquie, ainsi que quatre pays d'Asie – la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Corée du Sud – et trois états américains – le Brésil, l'Argentine et le Mexique.

Pourquoi ce G20 a-t-il été créé ?

Le premier sommet du G20 -tel qu'il se présente aujourd'hui- s'est tenu le 15 novembre 2008 à Washington (Etats-Unis) pour faire face à la crise des "subprimes" et à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Les pays membres souhaitaient se coordonner pour lutter efficacement contre l'effondrement possible du système financier international. En dix ans, 13 sommets se sont déroulés dans le monde.

Quels sont les enjeux du G 20 de Buenos Aires ?

Le sommet s'annonce électrique, avec au centre des discussions, les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Suite aux derniers événements survenus en mer d'Azov, Donald Trump a d'ailleurs annulé sa rencontre prévue avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Le président américain rencontrera par contre le président chinois Xi Jinping sur fond de guerre commerciale entre les deux pays. Autre controverse qui risque de réapparaître, celle liée au décès du journaliste Jamal Khashoggi. La présence du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed ben-Salman fait figure d'invité gênant. Une rencontre en marge du sommet est prévue entre le chef d'état saoudien et le président français Emmanuel Macron.