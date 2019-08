Le fort de Brégançon: diplomatie et bains de mer

En France, les résidences présidentielles sont légion. A Paris, il y a l'Elysée, mais d'autres sont moins connues : la Lanterne, une dépendance de Versailles chère à Nicolas Sarkozy, ou Souzy-la-Briche dans la forêt de l'Essonne, prisée par François Mitterrand, et puis ce fort varois, longtemps drapé de secret derrière son pont-levis, avant que François Hollande, le président normal, ne décide de l'ouvrir au public.

Brégançon: murailles anciennes et aile résidentielle - © DR

Brégançon vu du ciel - © DR

Forteresse royale destinée à protéger la côte toulonnaise des raids ottomans, ses premières fondations remontent au 15ème siècle. Sa longue histoire est parsemée de sièges et de destructions pendant les guerres. En 1793, il attire l’attention de Bonaparte, alors inspecteur des côtes, qui y séjourne d’ailleurs et qui le fera réparer une fois devenu premier consul.

La Défense l’emploie comme forteresse militaire mais malgré un premier classement en 1924, l’édifice se délabre. Il est mis en location jusqu’en 1963.

Tourisme et travail

Depuis le fort fait office de résidence d’été des présidents français. L’île est reliée à la côte par une jetée qui deviendra par la suite un parking et un héliport. Curieusement, le général de Gaulle, le premier à en bénéficier, n’y a séjourné qu’à une seule reprise en 1964. Il ne l’aimait guère. Deux raisons à cela : les moustiques et le lit, trop petit pour lui : ses pieds dépassaient. Une nuit "cauchemardesque"… De Gaulle lui a préféré des étés à Colombey-les-Deux-Eglises.

Son successeur, George Pompidou, s’y est plu. Avec son épouse Claude, il aménage le fort et opte pour un mobilier moderne. Du design français années 70 signé Pierre Paulin qui s’occupe aussi de l’Elysée. Cuir blanc, tables en plexiglas, art abstrait, bois scandinave… Les locataires successifs tourneront toutefois le dos à ce modernisme et aujourd’hui canapés fleuris et déco bourgeoise font un rien daté.

Pas de faste ici : les interventions architecturales contemporaines restent modestes avec une aile présidentielle, une autre pour les invités et le personnel de sécurité. Au sol du hall, des tomettes provençales. Deux salons, une seule salle à manger et un seul bureau pour le président. Les chambres sont de taille moyenne. Celle du président bénéficie d’une antichambre et d’une vue, depuis le lit provençal, sur l’île de Porquerolles. Le bâtiment est marqué par son passé militaire, donc les fenêtres sont petites. C’est frais l’été, c’est fonctionnel.