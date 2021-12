Le fils Kadhafi, le maréchal Haftar… Avec l’élection, les Libyens craignent une nouvelle dictature ou guerre civile

Elle non plus ne comprend pas l’obstination du Conseil de sécurité de l’ONU qui dernièrement a martelé que ces élections étaient nécessaires maintenant. "Elles risquent de nous plonger dans une nouvelle guerre civile. C’est vraiment très dangereux", insiste Meriem. Sans constitution, sans cadre électoral clair, dans un pays divisé, rien ne permet d’imaginer que ceux qui n’arracheront pas la victoire accepteront leur défaite. D’autant que chaque candidat est soutenu par l’une ou l’autre, ou plusieurs de ces milices armées qui contrôlent le pays.

A l’Est du pays, non loin de Benghazi, Meriem (nom d’emprunt), 25 ans, espère aussi vivre un jour dans une véritable démocratie. Mais le simple fait d’évoquer le premier tour de la présidentielle lui noue l’estomac : "J’en pleure. Je crains le pire. La communauté internationale fait vraiment trop d’erreurs".

►►► A lire aussi : Libye : plus de 90 candidats à la présidentielle à la clôture des candidatures

L’entêtement pour la date du 24 décembre l’inquiète. La Libye est toujours divisée. Les milices continuent d’y régner. Comment assurer aux électeurs la possibilité de voter dans un pays où les problèmes de sécurité persistent ? Et surtout le pays va vers ces élections sans constitution.

Comme Ahmed, Mahmoud – nom d’emprunt – rêve de démocratie. Tous deux vivent à Tripoli. "Vous m’auriez dit il y a 10 ans que mon pays aurait droit à des élections, je vous aurais répondu 'impossible'. Ces élections dépassent mes rêves les plus fous. Mais pas maintenant ! Pas ainsi."

L’ONU persiste et signe, l’élection présidentielle libyenne doit avoir lieu le 24 décembre. Dans moins d’un mois. Depuis la chute du dictateur Kadhafi en 2011, le pays a sombré dans le chaos. Cette élection est censée sortir le pays de la violence. "Elle risque de nous faire replonger", résume inquiet celui que l’on dénommera Ahmed.

La Libye est toujours déchirée et les milices continuent d’y régner. Ici, des bâtiments endommagés à Benghazi. © Maurine Mercier

Deux candidats inquiètent d’autant plus Ahmed, Mahmoud et Meriem. "Ils font partie de la même école, celle de l’autoritarisme ! Ils veulent nous faire revenir 10 ans en arrière !", décrit Mahmoud. Ce sont le maréchal Haftar – l’homme fort de l’Est libyen – et Seif Al-Islam, le fils du dictateur déchu Mouammar Kadhafi.

La candidature de ce dernier semblait ubuesque il y a encore quelques semaines. La commission électorale l’a rejetée, mais il entend faire recours. Peu importe si la Cour pénale internationale le recherche pour crime contre l’humanité. "C’est le fils du dictateur. Seif a ordonné de tuer tous ceux qui souhaitaient la liberté en Libye. Et oui, beaucoup de gens le soutiennent. Les Libyens ont la mémoire courte."

Surtout, les Libyens sont épuisés par 10 ans de conflits et la nostalgie est l’ennemie ici des rêves démocratiques. La tentation du "c’était mieux avant" peut faire basculer les élections. "Haftar, ce gars-là, ne pense qu’à instaurer une nouvelle dictature ! Seif aussi ! Les deux ont le même rêve : la dictature. On sait que cela va mener à la guerre civile !", prévient Mahmoud.

La tension monte

Ce risque d’une guerre civile s’explique ainsi. Les Libyens qui se sont battus contre la dictature de Mouammar Kadhafi, qui ont perdu des proches massacrés par le régime, ne pourront jamais accepter comme président un nouveau dictateur. Plusieurs villes ont annoncé qu’elles boycotteront le scrutin. La tension monte à moins d’un mois de l’élection. Mais le Conseil de sécurité dit toujours tenir à ces élections le 24 décembre.

Meriem et Mahmoud ont une explication à cette obstination : "Il y a des pays qui veulent nous imposer une dictature pour leur propre intérêt. Ils se fichent de celui des Libyens. Ils cherchent une soi-disant stabilité et pensent l’obtenir rapidement avec un président autoritaire régnant à nouveau sur le pays", détaille Mahmoud, "… et régnant sur nos vies !", ponctue Meriem. Le message de cette jeunesse : des élections, oui, mais pas maintenant. "Il faut d’abord une constitution", martèle Mahmoud.

Tous deux voteront malgré tout le 24 décembre. À contrecœur. Non pas par conviction. Mais pour un candidat qui sera peut-être capable de faire barrage à un retour à l’autoritarisme dans le pays.